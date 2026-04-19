「お顔はもちろん声も仕草までもかわいい」浦和MF渡邊凌磨&モデル妻が2日連続で訪問! 私服姿の2ショットも
手包冷凍餃子専門店『うらわ餃子』が17日にX(@urawagyoza)を更新し、浦和レッズのMF渡邊凌磨と妻でモデルの前田希美さんが来店したことを明かした。
同店は「渡邊凌磨選手と奥さまのまえのんちゃんが2日連続でPARCOとお店にきてくれました」と、私服姿で訪れた夫婦のツーショットを投稿。「お顔はもちろん声も仕草までもかわいい 刺激をすぐ受ける私達… スタッフ一同昨日はみんなまえのんちゃんを真似してかわいい声で会話しました笑」と報告した。
このポストに対し、「仲良し」「素晴らしい」「うらわ餃子食べたくなった」「ワイもりょーまと餃子食べたい」といったコメントが寄せられている。
浦和のキャプテンを務める渡邊は、昨年4月に前田さんとの結婚を発表。同店には以前にも来店していた。
同店は「渡邊凌磨選手と奥さまのまえのんちゃんが2日連続でPARCOとお店にきてくれました」と、私服姿で訪れた夫婦のツーショットを投稿。「お顔はもちろん声も仕草までもかわいい 刺激をすぐ受ける私達… スタッフ一同昨日はみんなまえのんちゃんを真似してかわいい声で会話しました笑」と報告した。
浦和のキャプテンを務める渡邊は、昨年4月に前田さんとの結婚を発表。同店には以前にも来店していた。
渡邊凌磨選手と奥さまのまえのんちゃんが— 手包冷凍餃子専門店 うらわ餃子 テイクアウト&オンライン (@urawagyoza) April 17, 2026
2日連続でPARCOとお店にきてくれました❤️⚽️
お顔はもちろん声も仕草までもかわいい❤️
刺激をすぐ受ける私達…スタッフ一同昨日はみんなまえのんちゃんを真似してかわいい声で会話しました笑 pic.twitter.com/83Frfezv4D