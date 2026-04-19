渡邊凌磨選手と奥さまのまえのんちゃんが

2日連続でPARCOとお店にきてくれました❤️⚽️

お顔はもちろん声も仕草までもかわいい❤️

刺激をすぐ受ける私達…スタッフ一同昨日はみんなまえのんちゃんを真似してかわいい声で会話しました笑 pic.twitter.com/83Frfezv4D