５月１日は「スズランの日」。

フランス発祥の記念日で、家族や友人らに感謝の気持ちを込めてスズランを贈る。日本でも、この日に向けて花店にスズランが並んだり、関連商品が販売されたりしている。特別な一日を楽しんでみては。（野倉早奈恵）

４月初旬、東京・南青山の花店「カントリーハーベスト」の店頭に「５月１日はミュゲ（フランス語でスズランの意）の日」という手製のラベルと共に、約４０本のスズランの花が並んだ。白い花と明るい緑の葉のコントラストが目を引く。オーナーの深野俊幸さんは「鈴の形をした花が連なって咲くのが特徴。そそとして、はかなげな雰囲気が人気ですね」と話す。

店を訪れた歯科医の女性（３０）は「花の形がかわいくて、子どもの頃から好きな花」とにっこり。同店では、３月から入荷が始まり、５月初めまで販売する。根付きのものは１本６００円前後で、スズランの日に合わせて買い求める常連客もいるという。

花き販売などの日比谷花壇も、首都圏約５０店舗で２５日〜５月１日にスズランを販売する。同社広報担当は「この時期ならではの花で、香りも魅力です」と薦める。

在日フランス大使館広報部によると、スズランを贈る習慣は１５６０年代に遡り、フランス国王シャルル９世が幸運のシンボルとして宮廷の女性たちに贈ったことが起源とされる。花言葉は「幸せの再来」で、花嫁のブーケや贈り物として人気がある。

スズランの季節に合わせて販売される関連商品もある。

フランスのチョコレートブランド「ジャン＝ポール・エバン」は、２２日〜５月１０日にスズランをモチーフにした「ミュゲコレクション」を販売する。ミルクチョコレートにフランボワーズの爽やかな風味を利かせた白いトリュフチョコレート（４８６円）や、スズランの花を描いたチョコレート（４４８２円）などがある。パリに本店を構える洋菓子ブランド「ダロワイヨ」は、スズランをイメージしたケーキ（１９４４円）やメレンゲ菓子（１６２０円）を取り扱う。

香水などを扱うフランスのブランド「ゲラン」は、スズランを中心にジャスミン、ローズを調和した香りが特徴の「エクセプショナルピース ミュゲ オーデトワレ」（１２万２４３０円）を限定販売。スズランを刺しゅうしたシルクタフタのリボンをあしらったボトルも特別感がある。

フランスの大衆文化に詳しい、東京成徳大准教授の芳野まいさんは「フランスでは普段から花を贈りあう文化がある。日本でもスズランの日が広まることで、感謝や思いを気軽に伝えられるようになるのでは」と話している。

小ぶりな品種と合わせる

スズランを飾る際のポイントをフラワーデザイナーの石田桂さんに聞いた。

根付きのものであれば、ワインボトルやガラスの花瓶に挿す。花や葉とともに根の姿形も楽しめる。

他の花と合わせるなら、野に咲く花をイメージして、小ぶりな品種を選ぶとよい。お薦めは、白のラナンキュラスやバラ、カラーなど。「スズランの白と緑の色に合わせると爽やかで品のあるブーケになります」

石田さんが運営するサイト「フロレッタ」（https://floretta.stores.jp）でも生け方などを紹介。スズランの予約販売も行っている。