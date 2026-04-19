EXILE AKIRAが、⾃⾝初のソロ名義となる4曲入りデジタル EP『URBAN SAVAGE』を6⽉6⽇に発売する。今作のコラボアーティスト第3弾としてMIYAVIの参加が明らかになった。

タイのレジェンドラッパー・F.HERO、実力派R&Bシンガーで盟友のJAY’EDに続く形でコラボがアナウンスされたMIYAVIは、EXILE AKIRAと同じく音楽活動だけでは無く俳優やモデルとしてもワールドワイドに活躍している。

楽曲名は「NEW WORLD feat. MIYAVI」。世界の壁を叩き壊し続けるEXILE AKIRAとMIYAVIが、現状を打破した先にある新しいステージへの到達を掲げ、何度でもリロードして突き進む不屈の精神が込められた1曲だ。2人ならではのエネルギッシュかつ洗練されたミクスチャーロックで疾走感ある楽曲に仕上がっている。

EXILE AKIRAは今作をひっさげ、7月には自身の単独ライブツアー＜EXILE AKIRA 20th Anniversary Special Live tour “URBAN SAVAGE “＞の開催を控えている。

◾️EP『URBAN SAVAGE』

2026年6月6日（土）リリース

購入：https://EXILE-AKIRA.lnk.to/URBANSAVAGE ▼コラボレーションアーティスト解禁

第1弾「Thrill Drive feat. F.HERO」

第2弾「SUN feat. JAY’ED」

第3弾「NEW WORLD feat. MIYAVI」