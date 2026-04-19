EXILE AKIRA、ソロ名義EPの第3弾コラボアーティストにMIYAVI
EXILE AKIRAが、⾃⾝初のソロ名義となる4曲入りデジタル EP『URBAN SAVAGE』を6⽉6⽇に発売する。今作のコラボアーティスト第3弾としてMIYAVIの参加が明らかになった。
タイのレジェンドラッパー・F.HERO、実力派R&Bシンガーで盟友のJAY’EDに続く形でコラボがアナウンスされたMIYAVIは、EXILE AKIRAと同じく音楽活動だけでは無く俳優やモデルとしてもワールドワイドに活躍している。
楽曲名は「NEW WORLD feat. MIYAVI」。世界の壁を叩き壊し続けるEXILE AKIRAとMIYAVIが、現状を打破した先にある新しいステージへの到達を掲げ、何度でもリロードして突き進む不屈の精神が込められた1曲だ。2人ならではのエネルギッシュかつ洗練されたミクスチャーロックで疾走感ある楽曲に仕上がっている。
EXILE AKIRAは今作をひっさげ、7月には自身の単独ライブツアー＜EXILE AKIRA 20th Anniversary Special Live tour “URBAN SAVAGE “＞の開催を控えている。
◾️EP『URBAN SAVAGE』
2026年6月6日（土）リリース
購入：https://EXILE-AKIRA.lnk.to/URBANSAVAGE
▼コラボレーションアーティスト解禁
第1弾「Thrill Drive feat. F.HERO」
第2弾「SUN feat. JAY’ED」
第3弾「NEW WORLD feat. MIYAVI」
◾️＜EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE “＞
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41559/
2026年
7月10日（金）Zepp Namba Osaka
7月15日（水）Zepp Divercity Tokyo
7月21日（火）Zepp Nagoya
8月8日（土）CLAPPER STUDIO TAIPEI
▼出演
EXILE AKIRA
EXILE MAKIDAI / P-CHO / THE JET BOY BANGERZ