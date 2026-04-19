「関西学生野球、立命大４−２関学大」（１９日、ほっともっと神戸）

第３節２回戦が行われ、立命大が２連勝。今春初の勝ち点を挙げた。今秋ドラフト候補の立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）が８安打２失点８奪三振で完投し、今季初勝利をつかんだ。

初回はいきなり先頭に安打を浴びたが、後続はたち無失点の立ち上がり。二回、三回は三者凡退も、四回から七回は毎回得点圏に走者を背負った。五回、六回はそれぞれ失点したが、打線の援護もありリードを守り切った。

１４日・近大戦では８回２失点で１２８球を投げ抜くも、敗戦。そこから中４日での登板だったが、この日も１１９球を投げ抜き、「悪くはなかった。前半は特にストライク先行でテンポ良く投げられていたのでよかった」と話した。

ピンチを背負いながらも粘れた要因については、「変化球をしっかり混ぜて投げられた。真っすぐは気持ち負けしないように思いっきり腕を振って投げられて、押せていて」と語った。

ただ、５イニングで先頭打者の出塁を許し、「先頭打者へのフォアボールであったり、今日だったらデッドボールが得点に絡んでいる。先頭の入りをもう一度見つめ直したい」と課題を語った。

今季３試合目の登板で１勝目を挙げたことには「ほっとしているかなと思う」。続けて、「良かったところは続けて、悪かったところは映像を見直して、次につなげたい」と力を込めた。