山田裕貴、初の韓国満喫 街中＆電車ショット公開に「変装なしでびっくり」「遭遇できた人が羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の山田裕貴が4月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国での街中ショットを披露した。
【写真】35歳イケメン俳優「普通にいてびっくり」変装なしの韓国満喫ショット
山田は「初めての韓国最高 買い物も電車も…」とつづり、韓国を訪れた際の様子を投稿。紙袋を手にした買い物風景や、電車移動中の姿、現地でのメイク中と思われるカットを披露した。
また「初めての韓国、最高！！初めて乗る地下鉄、初めてしてもらうメイク。韓国のファンの皆さんに、すごく会いたいです」と、韓国語でコメントしている。
この投稿にファンからは「韓国楽しんでる姿が見れて嬉しい」「変装なしでびっくり」「遭遇できた人が羨ましい」「地下鉄ショットが絵になる」「現地のファンも大喜びだね」「韓国メイクも見てみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳イケメン俳優「普通にいてびっくり」変装なしの韓国満喫ショット
◆山田裕貴、初めての韓国で街中ショット公開
山田は「初めての韓国最高 買い物も電車も…」とつづり、韓国を訪れた際の様子を投稿。紙袋を手にした買い物風景や、電車移動中の姿、現地でのメイク中と思われるカットを披露した。
また「初めての韓国、最高！！初めて乗る地下鉄、初めてしてもらうメイク。韓国のファンの皆さんに、すごく会いたいです」と、韓国語でコメントしている。
◆山田裕貴の投稿に反響
この投稿にファンからは「韓国楽しんでる姿が見れて嬉しい」「変装なしでびっくり」「遭遇できた人が羨ましい」「地下鉄ショットが絵になる」「現地のファンも大喜びだね」「韓国メイクも見てみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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