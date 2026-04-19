５月１５日に行われる北中米Ｗ杯の日本代表メンバー発表まで１か月を切る中、代表候補の選手たちが１８日、各地で結果を残した。

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ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードは、国王杯決勝でＡマドリードを２―２で迎えたＰＫ戦で破り、６大会ぶりの優勝を決めた。久保は後半４３分から出場し、延長戦を含めて３０分以上出場。順調な回復ぶりを示した。

イングランド・プレミアリーグではブライトンのＭＦ三笘薫がトットナム戦の前半２０分から出場し、同追加タイムに今季３点目を決めた。後半３０分に脚を気にする様子を見せて退く「イン・アウト」となり、状態が心配される。試合は２―２だった。リーズのＭＦ田中碧は３―０で勝ったウルバーハンプトン戦で後半追加タイムまでプレーした。

ドイツ１部ブレーメンのＤＦ菅原由勢はハンブルガーＳＶ戦で先制点をアシストし、フル出場で３―１の勝利に貢献。ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人は２―１で勝ったウニオン・ベルリン戦で後半追加タイムから出場した。

フランス１部ルアーブルのＤＦ瀬古歩夢は１―１で引き分けたアンジェ戦にフル出場。同２部でＳランスのＭＦ中村敬斗は３―２で勝ったレッドスター戦で今季１０点目を決めた。イタリア１部パルマのＧＫ鈴木彩艶は１―０で勝ったウディネーゼ戦にフル出場した。