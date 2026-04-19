東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は19日、公式サイトなどを更新。ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の公演をめぐり、同社が招待していた来場者が公演を妨げる行為をしたとしてバンドおよびファンに謝罪した。

ミセスは18、19日にMUFGスタジアムで「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催しているが、JNSEは「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE(スイートルーム)内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と報告。

「ご来場いただいたお客様ならびにMrs. GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております」とアーティスト、ファンへと謝罪した。

そして「今後は同様の事態を二度と招かぬよう、社内体制の見直しおよび管理体制の強化に努めてまいります」とし、「ご来場のお客様およびアーティスト様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります」と伝えた。