「2年前、私に懐いていた猫が虹の橋を渡り、その時の悲しみが深く、もう新たに猫は迎え入れないと決めていたのですが……見た目も仕草もそっくりな迷い猫を家に迎え入れてしまいました……大事に育てたいです」



【写真】膝上でゴロン♡ 甘えん坊になった現在に注目

Xに投稿されたそんな報告が話題です。「キィ」ちゃん（推定1歳・女の子）を家族に迎え入れたのは、Xユーザー・アヴェマナヴさん（@hotateyasan）。投稿には、亡くなった先住猫とキィちゃんの写真が添えられています。たしかに、丸みを帯びた優しげな瞳とまん丸のお顔など、佇まいもよく似ているふたり。その出会いとは、どのようなものだったのでしょうか――。



亡き愛猫に似てる…物陰に隠れる猫との出会い

飼い主さんがキィちゃんと出会ったのは、2026年1月中旬ごろ。プラスチック製の容器の隙間にいるところを見かけました。



「最初はおびえていて、人を見るとすぐ逃げていました」



2年前に亡くした愛猫とよく似ていたこともあり、キィちゃんのことを気にかけるようになった飼い主さん。翌月になると、隠れずに姿を現してくれるようになりました。



じっとこちらを見つめるキィちゃんに、「そ、そんなに見つめないでよ……我が家にはもう3匹いるのよ……」とXで吐露するようになると、キィちゃんと飼い主さんの様子を見守る人が、少しずつ現れ始めました。



逃げなくなったキィちゃん、新たな家族に

出会ってから1カ月ほど経つと、ぐっと距離が縮まり、飼い主さんが近づいても逃げなくなったといいます。



「亡くなった先住猫は、私に一番懐いていました。それだけに喪失感も大きくて……キィちゃんは、とてもよく似ていたこともあって、何度か会ううちに情がわいてきたんです。さらに、逃げなくなったころには『保護しようかな……』と心が揺らぎ始めていました」



そうして迎えた2月19日、飼い主さんはついにキィちゃんを保護。Xで報告すると、「おめでとうございます」「かわいいですね」「末永くお幸せに！」「運のいいにゃんこちゃん」「幸せになるんやで」など、祝福の声が殺到しました。



先住猫たちと関係構築中 「たくさん甘えてほしい」

お迎え当初、キィちゃんは初めて出会う先住猫たちのことを怖がり、本棚の下に隠れてしまいました。それでも、時間をかけて距離を縮めた飼い主さんとは、しっかりと絆が結ばれたようで――。



「先住猫におびえながらも、私を見ると鳴いていました。まだ迎え入れてまもないので、みんなと仲良くなれるように一緒に遊ぶ時間を設けています。少しずつ慣れてきていますが、キィちゃんは私のあぐらの上に座って様子見をしていますね」



飼い主さんによると、キィちゃんは人懐こく甘えん坊だといいます。たったひとり、過酷な外での暮らしを耐え抜いてきたキィちゃんは、今、あたたかいおうちで優しい家族に囲まれながら、新たな猫生を歩み始めました。



「これからは思う存分に甘えて、安心して過ごしてほしいと思います」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）