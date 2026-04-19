＜伯父の面倒を見ろ！？＞母が子どもにフリーター兄の将来を託してきた。お年玉もくれたことないのに！
親戚が集まると子どもにお小遣いやお年玉をくれる人もいて、ふれあいの一幕になりますよね。でももし身近な親族が、よく会っているにもかかわらず、お金だけは一度もくれないとしたら……。モヤっとしてしまうかもしれませんね。
『実家住まいのフリーターの兄。私の子どもにお小遣いすらくれたことがありません。先日、母が「将来は伯父さん（兄）のことを頼むよー」と私の息子に言っているのを聞いてしまいました。だから「一度も伯父さんからお小遣いすらもらったこともないのに、厚かましいことを吹き込まないで」と言ったら喧嘩になりました』
金額ではなく、気持ちが欲しかった
『500円でも1000円でもよかった。ポチ袋に入れてあげてほしかった。夫側の独身の義弟は、いつも顔を見るたびに1000円とかくれる』
このように語った投稿者さん。投稿者さんの怒りの根底にあるのは、金額の多寡ではなく「子どもを喜ばせようとする姿勢」の欠如でしょう。一方でママたちからは「独身ならあげなくて当然」というクールな意見も寄せられました。
『所帯をもっていない人は、お年玉をあげる必要はないと思います。厚意でくれるなら感謝すべきこと。くれないからって喧嘩するのは厚かましい』
『お年玉でもお小遣いでも「子どもなんだからくれて当たり前」っていうのはちょっとおかしい。ひとつ間違えば嫌われる考え方』
『お母さんも息子が（お兄さん）大好きなんでしょ。お小遣い云々より「娘より息子、孫より息子」ってところにムカついてるんでしょ』
「子どもが喜ぶ顔が見たい」と願う親心と、「独身なんだから免除して」という個人の事情。このふたつの価値観は平行線をたどりそうです。しかし投稿者さんの怒りを増幅させているのは、他にも理由がありそうですね。
将来を丸投げ？「伯父さんをよろしくね」の怖さ
今回の問題が単なる「マナーの差」で終わらなかったのは、背後に「将来の介護・世話」という重いテーマが隠れているからではないでしょうか。
『お小遣いをくれていたら面倒を見てたの？ 私ならお年玉をくれても、子どもにニートの面倒なんて見させる気はないけど。子育ての苦労も何もしないで「可愛がった」ってだけのオッサンをなんで面倒見なきゃならんのよって感じ』
『お小遣いをもらってしまったら「お金をもらったんだからお兄ちゃんをよろしく」なんて言われそうだよ。何もしてこなくてラッキーくらいに思ったら？』
『伯父の面倒なんて見る必要ない。見てもらいたいならそれなりにメリットがなきゃ』
『葬儀の手配、介護、病院、金銭的援助。どこまでなの、怖いよ』
特に衝撃的なのは、お母さんが孫（お子さん）に対して「将来は伯父さんを頼むね」と言い放ったこと。これこそが投稿者さんが嫌悪した「無自覚な搾取」の正体ではないでしょうか。お小遣いのひとつも用意できない経済力、あるいは精神的幼さをもつ兄の老後を、なぜ未来ある子どもが背負わなければならないのか……と考えるのは当然のこと。ママたちもこの一点では、投稿者さんの「ブチギレ」に同意した様子でした。
子どもの人生を守るために
ママたちが提案したのは、これ以上実家に期待せず、毅然と境界線を引くことでした。
『将来子どもからお金を巻き上げそう。孫にダメ兄の世話を頼み込む母親にも子どもを会わせたくない。将来に悪影響を及ぼしそう』
『喧嘩になったのがいいきっかけになったと思って、巻き込まれないように距離をおく方向をおすすめするよ』
『くれない相手に求めて悲しい思いをするのはやめましょう。投稿者さんには愛情をくれるかけがえのない家族がいますよ』
今回の場合は、「お小遣いをもらっていない＝何の義理もない」と割り切ることで、投稿者さんのモヤモヤを解消することにつながるのではないでしょうか。下手に少額のお金をもらってしまうと、のちのち「あのときお金をあげたのに」という呪縛になるかもしれません。
お小遣いやお年玉は義務ではありません。しかし親戚関係というものは、お互いの敬意と小さな誠意の積み重ねで成り立つものです。それを放棄しながら、将来の困りごとだけを子ども世代に押しつけようとするのは、あまりに身勝手な振る舞いと言わざるを得ません。
投稿者さんが放った「厚かましい」という言葉。それはたかがお小遣いに対する怒りではなく、わが子の人生を奪おうとする実家への、必死の防衛本能だったのではないでしょうか。
「お小遣いやお年玉は親が多めにあげればいい」と割り切って、実家との適切な距離を保つこと。それが母親である投稿者さんが、わが子の未来を守るためにできる大切なプレゼントかもしれませんね。