不倫相手と行為中に妻の友人が自宅に… 不倫現場に潜入で危機一髪の事態に 篠田麻里子が迫真の演技 『サレタ側の復讐』切り抜き動画公開
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の公式Xが19日までに更新。第3話の切り抜き動画が公開された。
【場面写真】自宅に“不倫相手”を…演技に反響が寄せられた二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第3話では、交換復讐の最初のターゲットを奈津子の夫・義隆（二階堂高嗣）に決め、佳乃の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置。義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛けた。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた義隆の職場の部下である不倫相手・まどか（矢野ななか）との様子を、モニター越しに監視する奈津子、佳乃、麗奈。シャワーを浴びた後、寝室で行為に及ぶ様子も捉えられていた。
義隆とまどかは「主任っ…！」「まどかっ…」とお互いに声を掛け合って、体を交わらせた。その後、義隆が奈津子とも行為に及んだが、まどかの時とは対象的に無表情で腰を動かしていた。
Xでは、佳乃が隠しカメラの位置を戻すために義隆とまどかのいる奈津子の自宅を訪れるシーンが動画で公開された。
【場面写真】自宅に“不倫相手”を…演技に反響が寄せられた二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた義隆の職場の部下である不倫相手・まどか（矢野ななか）との様子を、モニター越しに監視する奈津子、佳乃、麗奈。シャワーを浴びた後、寝室で行為に及ぶ様子も捉えられていた。
義隆とまどかは「主任っ…！」「まどかっ…」とお互いに声を掛け合って、体を交わらせた。その後、義隆が奈津子とも行為に及んだが、まどかの時とは対象的に無表情で腰を動かしていた。
Xでは、佳乃が隠しカメラの位置を戻すために義隆とまどかのいる奈津子の自宅を訪れるシーンが動画で公開された。