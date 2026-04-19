「ロッキーズ４−３ドジャース」（１８日、デンバー）

ドジャースが痛恨の逆転負けで連勝が４でストップ。勝率８割への挑戦に失敗した。

ドジャースは１５勝５敗で依然として勝率・７５０とＭＬＢ全体トップをキープしているが、２位・パドレスはエンゼルスとの接戦を制し、１４勝７敗の勝率・６６で１・５ゲーム差で追走している。さらに３位・ダイヤモンドバックスはブルージェイズに勝って４連勝で１３勝８敗の２・５ゲーム差となっている。

ダイヤモンドバックスは開幕カードのドジャース戦で３連敗を喫したが、ここ１０試合で８勝２敗と勢いが加速してきた。ドジャースもこの日、タッカーの２ランでわずか２球で２点を先制し、二回にはラッシングのソロで追加点を奪ったが、以降はゼロ行進。八回２死満塁、九回２死一、二塁の好機を生かせなかった。

今後も１敗が大きく影響しそうなナ・リーグ西地区の争いはハイレベルで“魔境“とも言える状況。昨年もシーズン終盤までドジャースとパドレスが激しい地区優勝争いを演じたように、熱い戦いとなりそうだ。