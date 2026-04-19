2児の母・石川梨華「数年ぶりにばっさり切ったわ」新ヘアスタイル公開に反響「大人のおしゃれ」「似合ってます」
【モデルプレス＝2026/04/19】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「小顔が際立つ」数年ぶりの新ヘア
石川は「数年ぶりにばっさり切ったわ」「いつもありがとうございます」とコメントを添え、写真を投稿。肩ほどまであったセミロングの髪の毛をばっさりと切り、ショートヘアになった姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「大人のおしゃれ」「似合ってます」「いつ見ても本当に綺麗」「可愛いままで凄い」「小顔が際立つ」「どんな髪型でも似合う」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「小顔が際立つ」数年ぶりの新ヘア
◆石川梨華、ばっさり切った新ヘアスタイル披露
石川は「数年ぶりにばっさり切ったわ」「いつもありがとうございます」とコメントを添え、写真を投稿。肩ほどまであったセミロングの髪の毛をばっさりと切り、ショートヘアになった姿を披露した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人のおしゃれ」「似合ってます」「いつ見ても本当に綺麗」「可愛いままで凄い」「小顔が際立つ」「どんな髪型でも似合う」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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