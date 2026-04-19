“2児の母”テレ朝・堂真理子アナ、旬を味わうおうちごはん披露 娘が作ってくれた手料理も公開「愛情こもった料理」「卵焼き上手です」
【モデルプレス＝2026/04/19】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが4月17日、自身のInstagramを更新。旬を味わう“おうちごはん”を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】44歳テレ朝美人アナ「旬のご飯最高」ホタルイカ・みょうがなど使った春の食卓
堂アナは「最近の＃おうちごはん は、ホタルイカのサラダとみょうがの天ぷら」とつづり、写真を投稿。トマトやレタスと合わせたホタルイカのサラダと、からりと揚がったみょうがの天ぷらを公開した。また「卵焼きは、娘が作ってくれました 自分でレシピを調べて、ベーコンとチーズを中に入れていました 美味しかったです」と記し、ベーコンが巻かれた卵焼きの写真も披露している。
この投稿には「美味しそうですね」「娘さん優しいですね」「愛情こもった料理」「卵焼き上手です」「旬のご飯最高」などとコメントが寄せられている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳テレ朝美人アナ「旬のご飯最高」ホタルイカ・みょうがなど使った春の食卓
◆堂真理子アナウンサー、旬を味わう“おうちごはん”公開
堂アナは「最近の＃おうちごはん は、ホタルイカのサラダとみょうがの天ぷら」とつづり、写真を投稿。トマトやレタスと合わせたホタルイカのサラダと、からりと揚がったみょうがの天ぷらを公開した。また「卵焼きは、娘が作ってくれました 自分でレシピを調べて、ベーコンとチーズを中に入れていました 美味しかったです」と記し、ベーコンが巻かれた卵焼きの写真も披露している。
◆堂真理子アナウンサーの投稿に反響
この投稿には「美味しそうですね」「娘さん優しいですね」「愛情こもった料理」「卵焼き上手です」「旬のご飯最高」などとコメントが寄せられている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
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