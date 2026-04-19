原日出子「お一人様お庭ご飯」カナッペ・煮物…豪華メニュー公開「お店のクオリティ」「美味しそうですね」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の原日出子が4月17日、自身のInstagramを更新。お庭ご飯の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「おしゃれな食卓」と話題の豪華手料理
原は「今日は お天気も良くて お散歩日和 朝のゴミ出しからの 朝散歩」とつづり、写真を投稿。「夕方 早めの夕飯は お一人様お庭ご飯です」と記し、テーブルの上にはワインを始め、アボカドとセロリとトマトのサラダやバゲットにディルとピンクペッパーがアクセントになったディップを塗ったカナッペ、蓮根とにんじんとたけのこの煮物など豪華なメニューが並んでいる。また「あ Marcoとお二人様ですね」と続け、コメント通りテーブルにはブロッコリーの茎やにんじんを使った愛犬用の食事も並んでいる。
この投稿に「美味しそうですね」「すてきな時間」「お店のクオリティ」「お庭でディナー最高」「料理上手」「おしゃれな食卓」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「おしゃれな食卓」と話題の豪華手料理
◆原日出子「お一人様お庭ご飯」メニュー公開
原は「今日は お天気も良くて お散歩日和 朝のゴミ出しからの 朝散歩」とつづり、写真を投稿。「夕方 早めの夕飯は お一人様お庭ご飯です」と記し、テーブルの上にはワインを始め、アボカドとセロリとトマトのサラダやバゲットにディルとピンクペッパーがアクセントになったディップを塗ったカナッペ、蓮根とにんじんとたけのこの煮物など豪華なメニューが並んでいる。また「あ Marcoとお二人様ですね」と続け、コメント通りテーブルにはブロッコリーの茎やにんじんを使った愛犬用の食事も並んでいる。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に「美味しそうですね」「すてきな時間」「お店のクオリティ」「お庭でディナー最高」「料理上手」「おしゃれな食卓」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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