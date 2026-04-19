乗れば勝つ、そんな1日だった。15日の園田競馬で下原理（48）が自己最多タイ、兵庫県競馬歴代2位タイとなる1日6勝をマーク。この日行われた半分のレースを先頭で駆け抜けた。

6鞍中、1番人気馬は4頭。見事だったのは4R「売布ガ丘（めふがおか）特別」（ダート820メートル、12頭立て）だ。単勝11.9倍、5番人気のオーシンキャンディ（牝4＝小牧、父シャンハイボビー）で好発を決め、3番手でレースを進めると、最終直線で上がり3F最速タイとなる36秒5の末脚を繰り出し快勝。2Rからの3連勝を飾った。

9R（ダート1400メートル、10頭立て）でも2番人気のカットバック（牡4＝田中一、父アドマイヤマーズ）で最終直線3頭の叩き合いをアタマ差制して1着。10Rで3着となり連勝は5で途切れたが、12R（ダート1400メートル、12頭立て）の1番人気ジーニアスレノン（牡4＝保利平、父カリフォルニアクローム）をきっちりと勝たせ、完璧な仕事を果たした。

自身2度目となるフィーバーだったが、12Rの後には「初めてです。こんなに勝てるとは」と、2019年5月15日に一度達成したことがあるのを忘れていた様子。報道陣からそのことを聞くと「えっ？本当ですか？記憶にないです」と本当に覚えていないようだった。それだけ一鞍、一鞍に集中している証し。HUKが誇る名手は、これからも大胆に、着実に勝ち鞍を積み重ねていく。