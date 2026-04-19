Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ほぼすっぴん披露 「軽トラサウナ」動画に反響相次ぐ
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が18日、YouTubeチャンネル『軽トラ女子全国旅』に出演。“ほぼすっぴん”を公開した。
【動画】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ほぼすっぴん＆美ボディ全開でサウナ
三田は「【三田悠貴の軽トラ旅】川沿いにある珍しいサウナ？／四万十グルメで川魚初体験！？【四国一周旅】」と題した動画内で、ほぼすっぴんで「軽トラサウナ」に入る様子を公開。「おもしろすぎ！めっちゃびっくりしている」と充実した表情を浮かべながら、四万十川を“水風呂”にしていた。
ファンからは「三田ちゃん、大好き！」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【動画】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ほぼすっぴん＆美ボディ全開でサウナ
三田は「【三田悠貴の軽トラ旅】川沿いにある珍しいサウナ？／四万十グルメで川魚初体験！？【四国一周旅】」と題した動画内で、ほぼすっぴんで「軽トラサウナ」に入る様子を公開。「おもしろすぎ！めっちゃびっくりしている」と充実した表情を浮かべながら、四万十川を“水風呂”にしていた。
ファンからは「三田ちゃん、大好き！」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。