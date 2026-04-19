GANG PARADEが、ベストアルバム『GANG FINALE』の先行シングルとして「Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)」を4月19日にデジタルリリース。また、同楽曲にHISASHI（GLAY）がギター演奏でゲスト参加していることが明らかになった。

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「Plastic 2 Mercy」は、GANG PARADEの前身グループ プラニメ時代に初めてリリースされ、以降歌い継がれてきた代表曲。今回が初の完全セルフカバーとなる。楽曲のリアレンジとレコーディング／ミックスはMEG（MEGMETAL）が担当した。バンドパートの共同アレンジにはGANG BOYZと称するサポートバンドとして、バンドマスターを務める奈良悠樹（Gt）が参加。バンド演奏には奈良とGANG BOYZメンバーであるJUON（Gt）、中村泰造（Ba）、半田彬倫（Key）、山本淳也（Dr）が名を連ねている。

楽曲後半のギターソロは、今回初のコラボレーションとなるHISASHI（GLAY）が演奏。HISASHIは、かつてGANG PARADEの所属事務所 WACKの代表である渡辺淳之介がマネジメントしていたBiSが2014年の1度目の解散時にリリースしたラストアルバムにギター演奏で参加した経緯があり、前身グループ時代からGANG PARADEの楽曲を聴いてきたという。

同楽曲は、4月18日に栃木 HEAVEN'S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2で開催された全国ワンマンライブツアー『GANG PARADE SO LONG TOUR』公演内で初披露された。

・HISASHI（GLAY） コメント全文

GANG PARADEとの出会いは、イラストレーター・すしおさんが手掛けたジャケットに惹かれて手に取った「P.O.P」でした。その中で今回参加した「Plastic 2 Mercy」に触れた瞬間、僕の中にあった“アイドル”のイメージは大きく塗り替えられた。楽曲そのものが高い完成度を誇っていたからこそ、ギターでのアプローチにおいては過度に主張するのではなく、楽曲の魅力を損なわないことを強く意識しました。

（文＝リアルサウンド編集部）