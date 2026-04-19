3歳から子役として活動している横溝菜帆（18）が17日、Instagramを更新。ドラマ撮影現場でのオフショットを披露した。

【映像】元子役・横溝菜帆の現在の姿（複数カット）

2018年放送のTBS系ドラマ『義母と娘のブルース』で綾瀬はるか（41）の娘役を演じ、2019年にはNHKの朝ドラ『スカーレット』で大島優子（37）演じる主人公の同級生の幼少期を演じた横溝。

2024年公開の映画『インサイド・ヘッド2』では、主人公・ライリーの日本版声優を担当し、2025年まではPopteenのモデルを務めるなど、俳優以外のジャンルでも活躍している。

また、釣り好きだという横溝はInstagramでその様子をたびたび紹介しており、2026年4月4日の投稿では小型船舶免許一級を取得したことを報告していた。

最新ドラマオフショットに反響「可愛すぎます」

17日はフジテレビ系ドラマ『時光代理人』に出演することを報告し、制服姿のオフショットを公開。

この投稿にファンからは、「なほちゃんの制服姿 可愛すぎます」「おめでとう めっちゃ楽しみすぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）