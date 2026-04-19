4月18日、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが、お天気キャスターを務める朝の情報番組『めざましどようび』に出演した。落ち着いたアナウンスでお茶の間から親しまれているが、フジテレビによる “タレント売り” に疑問を持たれているようだ。

発端となったのは、15日に投稿された「フジテレビアナウンサー」公式Instagramの投稿だ。

「ファッションブランド『KANGOL REWARD』とフジテレビがコラボし、上垣アナがモデルを務めた写真がアップされたのです。上垣アナは緑や水色、黄色などさまざまな色のTシャツを着て、カメラに向かって笑顔を見せています。上垣アナの写真は8枚投稿されており、フジテレビの力の入れようがうかがえます」（スポーツ紙記者）

投稿には、《Tシャツは「通勤列車」をイメージして「吊り革」を、クッションは「郊外列車」をイメージして「ボックスシート」を描いてみました》と、上垣アナの商品に対するコメントも添えられている。ファッションブランドとコラボし、モデルを務める上垣アナを微笑ましく見る人も少なくない。しかし、一方で、Xでは

《時勢に合わない、行き過ぎたイジリを局あげてやってる様にしか見えない》

《こう推されてくると鬱陶しいフジは下手だよな》

など、モデル業に疑問を抱く声もあがっている。

「現在25歳の上垣アナは、誠実で親しみやすいキャラクター、なにより若手ながら安定感のあるアナウンス技術が多くの人に認知されています。

ただ、2月にフジテレビの動画配信サービス『FOD』で配信されたドラマ『上垣妄想人生計画』で、女優の剛力彩芽さんとともにダブル主演を務めるなど、“タレント” としての仕事が増えています。

今回のファッションモデルしかり、若手で実力のある上垣アナをアナウンサー業以外に起用するフジテレビの手法に違和感を覚える人もいるのでしょう」（芸能記者）

上垣アナは2024年4月に入社し、研修中に見学していた『FNS明石家さんまの推しアナ』の収録で、明石家さんまに新人らしからぬ貫禄あるたたずまいをイジられ、人気を博す。

『めざましどようび』のお天気キャスターや『新しいカギ』のコーナーの進行を務め、4月16日から始まった音楽番組『STAR』でMCを務めるなど、仕事は好調だ。

「フジテレビは、2025年の中居正広さんの騒動に対する対応をめぐって厳しい批判を集めました。この騒動以降、永島優美さんや椿原慶子さんらが退職し、この1年でアナウンサーが10人近くやめる異様な事態になっています。

“人材流出” が続くなか、上垣アナは好感度も高く、大きな仕事を任せられるほど成長しました。こうした経緯もあり、フジテレビの上垣アナの “タレント売り” は、彼の人気にあやかろうとしているように見えてしまうのかもしれません」（同）

入社3年めの上垣アナの行く末ははたして──。