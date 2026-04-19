ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が登板前日となった１８日（日本時間１９日）、ロッキーズの本拠地・クアーズフィールドでキャッチボールなどで調整した。標高１６００メートルの高地で打球が飛びやすく「打者天国」と称される敵地では初登板となる。高地特有の酸素濃度の薄さもあるが、本人は「今のところは感じないですね、普通にやれてますね。投げてないので、まだわかりませんが、飛ぶ、飛ばないの前に、しっかり自分がパフォーマンスをできるように準備したいです」と、集中を高めた。

大雪となった前日は、プライアー投手コーチらが見守る中、投げる度に息で手を温めながらの“極寒ブルペン”。入念にフォームや球筋を確かめた。登板日は晴れ予報なだけに、「投げる日が別に寒いというわけではないので、変な癖はつかないように投げていました」と、気温４度の寒空の下で慎重に投げ込んでいた。

前回１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦では４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。今季初勝利とはならず、ここまでは０勝２敗、防御率６・２３。“投手地獄”で今季初勝利を狙う。