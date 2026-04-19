◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽東大―早大（１９日・神宮）

昨春のセンバツで優勝した横浜で主将を務めていた早大のスーパールーキー・阿部葉太が「１番・中堅」で先発出場。初回先頭の第１打席は遊ゴロに倒れたが、３回１死の第２打席でリーグ戦初安打をマークした。カウント１―１から、変化球をを捉えて投手の足元を鋭く抜ける当たりを中前へと運んだ。

前日１８日の同戦では、「１番・中堅手」で先発出場して５度打席に入り、３打数無安打１四球。試合後には「応援がすごいな、と思いました。こういう舞台で野球ができるのは、すごく楽しい。打てる打てないは試合によってあると思いますが、躍動感あふれるプレーを見せていきたい」と語っていた。

◆阿部 葉太（あべ・ようた）２００７年８月６日、愛知・田原市生まれ。１８歳。横浜では１年夏に背番号２０でベンチ入りし、秋から背番号８。２年の５月に主将に抜てきされ、一昨年秋の明治神宮大会と昨春センバツの優勝に導く。高校日本代表でも主将。５０メートル５秒９、遠投１００メートル。１８０センチ、８５キロ。右投左打。