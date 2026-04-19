◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽法大１１―４立大（１９日・神宮）

立大が法大に４―１１で敗れ、開幕から４連敗となった。今春リーグ戦は第１週の慶大戦が０―１１、４―１０、第２週の法大戦が２―１３、２―１１で敗戦。リーグ戦開幕から４戦連続の２ケタ失点負けは、リーグが早慶明法の４校で争われていた１９１９年春に法大が４戦連続で２ケタ失点しているが、２５年に六大学になってからは０８年春と２２年春の東大に並ぶワーストタイ記録となってしまった。

先発の田中優飛投手（３年＝仙台育英）は初回は無失点で立ち上がったが、２回に３四死球が絡んで３失点。３回にも四死球が絡んで２点を失った。４回以降は継投に入ったが、法大打線の勢いを止められなかった。

次戦に向けた課題は、９四死球を与えた投手陣の制球面。木村泰雄監督は、「打たれるのはしようがないが、どうしても四球があると大量失点につながってしまう。苦しい時に何（の球種）でストライクを取りにいくのか。そこの練習をちょっとしていかないといけない。ここで１週空きますので、いったん投手の再編も考えていかなきゃいけない」と語った。