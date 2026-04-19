Billyrromが、ユニバーサル ミュージックとのグローバルパートナーシップ契約による所属を発表した。

（関連：【画像あり】Billyrrom、『Billyrrom Asia Tour 2026 “Jupiter=”』ライブ写真）

この発表は、初のアジアツアー『Billyrrom Asia Tour 2026 “Jupiter=”』のファイナル公演となった4月18日のLegacy Taipei（台北）公演にて行われたもの。同ツアーは大阪、東京、ソウル、香港、台北の全5都市を巡る内容で、2月21日の大阪 BIG CAT公演を皮切りに約2カ月にわたって開催された。

あわせて、メジャー1stシングル「Boogie」を5月25日に配信リリース。さらに、秋にはメジャー1stアルバムのリリースも予定されている。

同作を携えた全国ツアーの開催も決定しており、10月30日の神奈川 F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに全国14カ所を巡る。ツアーファイナルは3月21日の東京 Zepp DiverCity（TOKYO）。チケットは現在FC先行受付が受付中だ。

また、発表にあわせてYouTubeではBillyrromのこれまでの歩みと新章への幕開けを描いた映像『Statement』が公開され、新たなアーティスト写真も公開された。

なお、4月19日12時からはコンピレーションEP『Billyrrom: Echoes』の配信もスタートしている。本作はこれまでの楽曲群を通してBillyrromの音楽を多角的に提示する内容となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）