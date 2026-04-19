「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・最終日」（１９日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

高橋彩華（２７）＝サーブビバレッジ＝が、ともに１０アンダーで首位発進した鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝との一騎打ちを制して、今季２勝目、通算４勝目を手にした。

３番までいずれもパーと静かなスタートだったが、４番パー５でまず鈴木が下から５メートルを沈めてバーディーを先行させると、高橋も２メートルを入れ追いすがる。

鈴木が６番でバーディーを奪えば、高橋は７、８番の連続バーディーで一打先行。

その８番パー３。鈴木は左のバンカー、アゴ近くからボールをグリーンに乗せるだけの大ピンチ。しかしこの、１０メートルをくだらないパーパットを沈めて、高橋との差を最小限に食い止めた。

その流れを生かし、９番パー５の３打目を１メートルにつけた鈴木が、これをしっかり沈めて前半はともに３バーディーずつ。

通算１３アンダーで後半に向かうと、まず高橋が１１番パー５で３打目を１メートルにつけて、バーディー。ここから試合が動き始める。

鈴木は１２番、ラフからの２打目をグリーン左のラフに外し、３打目がグリーンに届かず戻ってくるトラブル。ボギーとした。

逆に高橋は１３番パー３、下から７メートルのバーディーパットを沈めて鈴木との差を３打に広げた。またこの時点での通算１５アンダーは、２０２１年、山下美夢有が記録したトーナメントレコード（１４アンダー）を更新する快進撃だ。

１７番でボギーを叩いた高橋だが、２打のリードを持って迎えた最終１８番。ともに２メートル弱に３オンとなり、先にバーディーパットを打った高橋がＯＫパー。この瞬間に、コースレコードタイとなる通算１４アンダーでの４勝目を手にした。