◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 最終日（１９日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

高橋彩華（サーフビバレッジ）がともに首位で出た鈴木愛（セールスフォース）との一騎打ちを制し、２週前のヤマハレディースに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。

最終日は5バーディー、1ボギーの68で回り、大会記録に並ぶ通算14アンダーで歓喜の瞬間を迎えた。

「本当にすごくうれしい。気が抜けない戦いで楽しかった。（複数回優勝）目標にしていたことなので、こんなに早く達成できてうれしい」と笑顔を見せた。

４番パー５でそろってバーディー。鈴木が４番でも伸ばし抜け出したが、高橋が７、８番を連続バーディーとし逆転した。９番で鈴木に並ばれ後半へ。１１番パー５で１メートルを沈めて抜け出すと、１２番で鈴木がボギーをたたきリードは２打に。１３番パー３でロングパットをねじ込み差を広げた。

大会翌日の２０日に千葉で３６ホールによる全米女子オープン予選がある。第２ラウンド後には「優勝したら出なくていいのかなって。それが今のモチベーション」と話していた。５月２５日付けの世界ランキング７５位以内なら資格を得ることができる。今大会前の世界ランキングは７５位。優勝なら安全圏に浮上する可能性もあり「要検討」と口にしていた。

２週前のヤマハレディースを制した。シーズン序盤に１勝できたことは大きい。「来年のお仕事がまたある。そこが良かった。不安は毎年あるから」。来季のシードはすでに確定。自分が求めるゴルフの追求に、時間を割くことができる。今大会の優勝者は２０２４年の竹田麗央、２５年の佐久間朱莉と２年続けて年間女王になっている。黄金世代の一人が、女王ロードを踏み出した。