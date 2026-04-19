◇関西学生野球春季リーグ第3節2回戦 立命大4―2関学大（2026年4月19日 ほっともっとフィールド神戸）

大学野球の関西学生野球春季リーグは19日、第3節2回戦が行われ、立命大が関学大を4―2で下して2連勝とし、今春初の勝ち点を挙げた。

今秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ左腕・有馬伽久（4年）が8奪三振、2失点完投で今季初勝利を挙げた。

5イニングで先頭打者に出塁を許すも落ち着いていた。スライダーの割合を増やすなど配球を工夫し、球数119球にまとめて一人で投げ抜いた。

「特に前半はストライク先行でテンポよく投げられた。前節は左打者に対して直球系の球が多かった分、今日は緩い球も使いながら、しっかりと投げられたと思います」

今春は初登板だった近大との1回戦は1回4失点で降板し、続く3回戦は2失点完投も敗戦投手となっていた。「世代No・1左腕」と評される中、今春3試合目の登板で初勝利を挙げ、「ホッとしていますけど、課題もたくさん出た。次の試合につなげたいと思います」と先を見据えた。

◇有馬 伽久（ありま・がく）2004年（平16）7月29日生まれ、奈良県田原本町出身の21歳。小1から平野パイレーツで野球を始め、中学は田原本中の軟式野球部に所属。愛工大名電（愛知）では2年秋から背番号1を背負い、甲子園には2年夏と3年夏の2度出場。立命大では1年春にリーグ戦初登板。3年秋の明治神宮大会では大会記録となる10者連続三振を達成。50メートル走6秒3。1メートル75、80キロ。左投げ左打ち。