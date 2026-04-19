「サツコレ2026SS」OCTPATH西島蓮汰・すみぽん（高倉菫）ら追加出演者発表
【モデルプレス＝2026/04/19】2026年5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）の公式X（旧Twitter）より、追加出演者が発表された。
【写真】「日プ」参加者、ヌーディーメイクで色気放出
スペシャルゲストとして、すみぽん（高倉菫）、西島蓮汰（OCTPATH）、中野恵那、もえぴ（MilMoon）の出演が決定。また、ゲストには高橋かの、ミクチャライバーには希姫（きき）、最強のなびちゃんが登場する。
今回のテーマは「STARLIGHT」（スターライト）。これは、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。
異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出す。そして『サツコレ』は、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へと届ける。
今回のキービジュアルを手掛けたのは、等身大の女の子たちを繊細なタッチで描く人気イラストレーター・kakimaku氏。札幌と沖縄で対になる美麗なビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
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◆「サツコレ2026SS」追加出演者発表
スペシャルゲストとして、すみぽん（高倉菫）、西島蓮汰（OCTPATH）、中野恵那、もえぴ（MilMoon）の出演が決定。また、ゲストには高橋かの、ミクチャライバーには希姫（きき）、最強のなびちゃんが登場する。
◆「サツコレ2026SS」テーマは「STARLIGHT」
今回のテーマは「STARLIGHT」（スターライト）。これは、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。
異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出す。そして『サツコレ』は、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へと届ける。
今回のキービジュアルを手掛けたのは、等身大の女の子たちを繊細なタッチで描く人気イラストレーター・kakimaku氏。札幌と沖縄で対になる美麗なビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
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