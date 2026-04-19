倖田來未「せっかく春なので桜カラーに」ド派手な新ヘア披露「可愛すぎます」「ギャル感最高」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】歌手の倖田來未が4月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】43歳レジェンド歌手「春満載ですね」と話題のド派手ピンクヘア
倖田は「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますが せっかく春なので桜カラーにしてみました」「息子と旦那さんのツアーを大阪へ見に行ったのであった」とつづり、大阪の街中やライブハウスでの写真を投稿。前髪をセンターでわけ、左右で三つ編みをする倖田の髪が金髪からピンク色になった新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿には「ピンク色素敵」「可愛すぎます」「ギャル感最高」「何色でも似合いますね」「春満載ですね」などとコメントが集まっている。
倖田は2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳レジェンド歌手「春満載ですね」と話題のド派手ピンクヘア
◆倖田來未、ニューヘアスタイル披露
倖田は「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますが せっかく春なので桜カラーにしてみました」「息子と旦那さんのツアーを大阪へ見に行ったのであった」とつづり、大阪の街中やライブハウスでの写真を投稿。前髪をセンターでわけ、左右で三つ編みをする倖田の髪が金髪からピンク色になった新しいヘアスタイルを披露している。
◆倖田來未の投稿に反響
この投稿には「ピンク色素敵」「可愛すぎます」「ギャル感最高」「何色でも似合いますね」「春満載ですね」などとコメントが集まっている。
倖田は2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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