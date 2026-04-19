俳優・武田真治（53）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）にゲスト出演。亡きロックスターとの思い出を語った。

武田はサックス・プレーヤーとしても活躍。姉がチェッカーズのファンだった影響もあり「小学5年生ぐらいでやってみようと思った」という。上京時もサックスだけは持って行ったと振り返った。俳優として成功し、20代で認知度も上がったところで「ご褒美みたいに、忌野清志郎さんのバンド（RUFFY TUFFY）メンバーに入れて頂いた」と感謝。2年間、全国ツアーをともに回った。

RCサクセションの名曲「雨上がりの夜空に」にまつわる裏話を清志郎さん本人から聞いたという武田。「ロック史に残る名曲ですよね。“こんな夜におまえ乗れないなんて こんな夜に発車できないなんて”。当然男女の話として聴かれる。でも清志郎さんは“みんな何を勘違いしてんのかな。あれは車の歌なのに”って」と、自身に女性を歌う意図はななかったと主張したという。

「勝手に俗なことを考えるヤツが世の中にいたってことか…」とMCのメッセンジャー・黒田有が言うと、ケンドーコバヤシは「武田さんに（清志郎さんが）冗談言ったんじゃないですか？」と想像し、武田もうなづいた。清志郎流ジョークの可能性も感じたようだ。

だがもう一つ。武田は「清志郎さんとバーのカウンターで2人きりになったとき、これはアレを飲むしかないなと。（同曲の歌詞に出てくる）ジンライムを頼んだ」という。すると「清志郎さんがちょっと天然な顔で、“ジンライムってどんな味？”って聞いてきたんです。“飲んだことないんだ。ひと口ちょうだい”って。あの忌野清志郎さんが初めて飲んだジンライムは僕の飲みさし」とアピールした。

黒田が「それもすべてボケやったりして…。あれぐらいの人やからな」と言うと、2人とも「かも分からない」「ジョークかもしれないですね」と続いていた。