【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を考えてみよう！ ヒントは寿司のネタ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、図画工作の時間に触れた技法から、海外のライフスタイル、そして食卓で見かける具材まで、幅広くピックアップしました。バラバラのジャンルがひとつの音でつながる感覚を楽しみながら、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解が分かれば、頭の中もすっきりするはずです！
うつ□□
□□すた
む□□び
ヒント：お手本をなぞって作る図、スペインなどで見られる太陽が高い頃に取る長い休み、そして熱を通して赤くなった甲殻類の具材を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しえ」を入れると、次のようになります。
うつしえ（写し絵）
しえすた（シエスタ）
むしえび（蒸しえび）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な遊びや技法、異国の習慣、そしてすしの定番ネタが並んでいました。一見すると接点のない言葉たちが、同じ「しえ」という音を共有していることに気づくのは、言葉パズルならではの発見です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、図画工作の時間に触れた技法から、海外のライフスタイル、そして食卓で見かける具材まで、幅広くピックアップしました。バラバラのジャンルがひとつの音でつながる感覚を楽しみながら、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解が分かれば、頭の中もすっきりするはずです！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□すた
む□□び
ヒント：お手本をなぞって作る図、スペインなどで見られる太陽が高い頃に取る長い休み、そして熱を通して赤くなった甲殻類の具材を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：しえ正解は「しえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しえ」を入れると、次のようになります。
うつしえ（写し絵）
しえすた（シエスタ）
むしえび（蒸しえび）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な遊びや技法、異国の習慣、そしてすしの定番ネタが並んでいました。一見すると接点のない言葉たちが、同じ「しえ」という音を共有していることに気づくのは、言葉パズルならではの発見です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)