今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ミラーが取り外せる大きなバニティポーチ（snow peak×高山都さん監修）」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル 2026年6月号増刊』（宝島社）の「ミラーが取り外せる大きなバニティポーチ（snow peak×高山都さん監修）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『リンネル 2026年6月号増刊』の「ミラーが取り外せる大きなバニティポーチ」が見逃せない！


宝島社から4月20日に発売される『リンネル 2026年6月号増刊』（税込1650円）。付録として、「ミラーが取り外せる大きなバニティポーチ（snow peak×高山都さん監修）」が付いてきます。

ボトルも立てて収納できる大容量サイズ


高さが約14cmあるため、スキンケアのボトルやハンドクリームなどを立てたまま収納できるのが魅力です。出し入れがスムーズなダブルジップ仕様で、中身がひと目で確認しやすく、忙しい朝の身支度をサポートしてくれます。コスメだけでなく、アウトドアシーンでの調味料入れや薬箱としても活用できる万能なサイズ感です。

着脱可能なミラーと吊り下げられる機能性


蓋の裏側には、面ファスナーで簡単に取り外しができるミラーが付いており、鏡のない場所でもメイク直しが可能です。ポーチの外側にはテープがぐるりと一周巻かれているため、カラビナを装着してテント内などに吊るして使うこともできます。スノーピークのオリジナル柄をあしらった裏地や、ユニセックスで使えるシックなカラーリングなど、細部までこだわりが詰まった逸品です。
(文:All About ニュース編集部)