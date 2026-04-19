【付録】「バニティポーチ」が付いてくる！ 『リンネル 2026年6月号増刊』が4月20日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル 2026年6月号増刊』（宝島社）の「ミラーが取り外せる大きなバニティポーチ（snow peak×高山都さん監修）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から4月20日に発売される『リンネル 2026年6月号増刊』（税込1650円）。付録として、「ミラーが取り外せる大きなバニティポーチ（snow peak×高山都さん監修）」が付いてきます。
高さが約14cmあるため、スキンケアのボトルやハンドクリームなどを立てたまま収納できるのが魅力です。出し入れがスムーズなダブルジップ仕様で、中身がひと目で確認しやすく、忙しい朝の身支度をサポートしてくれます。コスメだけでなく、アウトドアシーンでの調味料入れや薬箱としても活用できる万能なサイズ感です。
蓋の裏側には、面ファスナーで簡単に取り外しができるミラーが付いており、鏡のない場所でもメイク直しが可能です。ポーチの外側にはテープがぐるりと一周巻かれているため、カラビナを装着してテント内などに吊るして使うこともできます。スノーピークのオリジナル柄をあしらった裏地や、ユニセックスで使えるシックなカラーリングなど、細部までこだわりが詰まった逸品です。
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル 2026年6月号増刊』の「ミラーが取り外せる大きなバニティポーチ」が見逃せない！
宝島社から4月20日に発売される『リンネル 2026年6月号増刊』（税込1650円）。付録として、「ミラーが取り外せる大きなバニティポーチ（snow peak×高山都さん監修）」が付いてきます。
ボトルも立てて収納できる大容量サイズ
高さが約14cmあるため、スキンケアのボトルやハンドクリームなどを立てたまま収納できるのが魅力です。出し入れがスムーズなダブルジップ仕様で、中身がひと目で確認しやすく、忙しい朝の身支度をサポートしてくれます。コスメだけでなく、アウトドアシーンでの調味料入れや薬箱としても活用できる万能なサイズ感です。
着脱可能なミラーと吊り下げられる機能性
蓋の裏側には、面ファスナーで簡単に取り外しができるミラーが付いており、鏡のない場所でもメイク直しが可能です。ポーチの外側にはテープがぐるりと一周巻かれているため、カラビナを装着してテント内などに吊るして使うこともできます。スノーピークのオリジナル柄をあしらった裏地や、ユニセックスで使えるシックなカラーリングなど、細部までこだわりが詰まった逸品です。
(文:All About ニュース編集部)