４人組アイドルグループ「わーすた」の松田美里が１９日、都内で行われた２ｎｄ写真集「想いごと」（３月２５日発売、ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）発売記念イベントに出席した。今冬での解散を発表しているグループへの思いなども語った。

わーすたは３月に行ったライブで今冬での解散を発表。ファンからは悲しむ声などが届いているというが「最近の握手会で、ファンの方の視線だったり感じてくる思いだったりとかで恋しく思ってくれてるんだろうなって強く思えるので、丁寧にやってきてよかったなって思う」とこれまでの活動に胸を張る。

今回の写真集発売は、ファンに対して喜んでもらえるものをという思いががきっかけとなったようで、「１０年以上、１つのグループで活動をさせていただけるっていう環境に、ものすごく幸せものだなって感じますし、（発売を）実現してうれしい」と感謝。グアムでの撮影中も、現地の景色を見ながらメンバーへの思いもあふれ「波を見たり丘の上に登って、広い景色を見てる時に『色んな景色をメンバーと見たな』って思った」と物思いにふけたことも明かした。

約１０年のアイドル人生について「わーすたそのものが人生」と回顧。「先輩の背中を見て、走り続けてデビューできた中で、私自身の性格とか考え方もだいぶ変わってきたなって感じるので、成長できた場所だと思う」としみじみと語る。卒業後についてはまだ考えていないようで「大切にしてきたわーすたを『幸せだったな』とか『出会えてよかったな』って宝物みたいに感じられるような時間を多く作ることが使命かなと思いますし、私自身もそうしたいなって思っているので、今は集中して最後まで大きな事故なく最後を迎えられたらなと思ってます」と残りのアイドル活動を見据えた。