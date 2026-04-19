お笑いタレントのマサルコが１９日までに自身のＸを更新。吉本興業を退所し、芸能界を引退することを報告した。

マサルコは文書とともに「私、マサルコは入所１０年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。そして私が今後芸能活動をすることはありません」と投稿。文書では、「こんな自分を応援してくれた肩には感謝しかありません。本当にありがとうございました」とつづった。

引退する理由としては、「芸能活動をやりたいという気持ちがなくなったからです。というかむしろもうやりたくないです笑（原文ママ）」とした。

これまでの活動を振り返り、「めちゃイケや、ゴールデン番組のツギクルモンも優勝させてもらい、テレビ、漫才コント、ドラマ、舞台、声優、歌手、星ドラ、全てのことをやらせてもらいました。少し昔ですが、吉本新喜劇、クイズ紳助くんのなにわ突撃隊にも選んでいただきました。そしてなにより坂道のアイドル『吉本坂４６』にも選んでいただき、最後に自分が１番なりたかった正真正銘のアイドルにならせていただけたことは、私の人生の宝です」と感謝。今後については、自身が経営するバー「ゲイバーゲイドルマスター」を続けるとし、「Ｘ、インスタはいつも通りつづけます、ＹｏｕＴｕｂｅも店関連のことで発信することもあると思いますのでよかったら見てください」と呼びかけた。

マサルコは、２０１６年にお笑いコンビ「ギガスラッシュ！！」を結成。１７年のコンビ解散後は、ピンで活動し、２３年にはパートナーとの同性婚を発表していた。