1児の母・木村文乃「久しぶりになってしまったごはん」豪華手料理7品公開「卵焼きが美しい」「バランス良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の木村文乃が4月17日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳ママ女優「健康的で美味しそう」焼き鮭・筑前煮・だし巻きなど7品ズラリ
木村は「久しぶりになってしまったごはんでした」とつづり「焼きサケ」「キャベ千サラダ、トマト」「筑前煮」「青菜としめじのおひたし」「だし巻きたまご」「わかめと玉ねぎのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」と7品のショットを公開。「久しぶりなのにたまごが綺麗に焼けるととんでもなく嬉しいね」とつぶやいていた。また「きっとみんなも疲れが出てくる頃だと思うからほっぷすてっぷはーよいしょの気持ちで」とエールを送っていた。
この投稿には「手料理食べてみたい」「卵焼きが美しい」「お腹がすくメニューです」「健康的で美味しそう」「バランス良さそう」「愛情満タンですね」などとコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「健康的で美味しそう」焼き鮭・筑前煮・だし巻きなど7品ズラリ
◆木村文乃、豪華な手料理公開
木村は「久しぶりになってしまったごはんでした」とつづり「焼きサケ」「キャベ千サラダ、トマト」「筑前煮」「青菜としめじのおひたし」「だし巻きたまご」「わかめと玉ねぎのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」と7品のショットを公開。「久しぶりなのにたまごが綺麗に焼けるととんでもなく嬉しいね」とつぶやいていた。また「きっとみんなも疲れが出てくる頃だと思うからほっぷすてっぷはーよいしょの気持ちで」とエールを送っていた。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿には「手料理食べてみたい」「卵焼きが美しい」「お腹がすくメニューです」「健康的で美味しそう」「バランス良さそう」「愛情満タンですね」などとコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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