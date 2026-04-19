木村文乃（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/19】女優の木村文乃が4月17日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】38歳ママ女優「健康的で美味しそう」焼き鮭・筑前煮・だし巻きなど7品ズラリ

◆木村文乃、豪華な手料理公開


木村は「久しぶりになってしまったごはんでした」とつづり「焼きサケ」「キャベ千サラダ、トマト」「筑前煮」「青菜としめじのおひたし」「だし巻きたまご」「わかめと玉ねぎのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」と7品のショットを公開。「久しぶりなのにたまごが綺麗に焼けるととんでもなく嬉しいね」とつぶやいていた。また「きっとみんなも疲れが出てくる頃だと思うからほっぷすてっぷはーよいしょの気持ちで」とエールを送っていた。

◆木村文乃の投稿に反響


この投稿には「手料理食べてみたい」「卵焼きが美しい」「お腹がすくメニューです」「健康的で美味しそう」「バランス良さそう」「愛情満タンですね」などとコメントが寄せられている。

木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）

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