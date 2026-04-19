山下美月、渋谷駅でのプライベートショットに驚きの声「オーラ隠しきれてない」「普通に写真撮っててびっくり」
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の山下美月が4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。広告を見るために訪れた渋谷でのショットを公開した。
【写真】26歳元乃木坂センター、渋谷での「可愛すぎ」と話題のショット
山下は「仕事の合間に渋谷駅の華よい広告見てきた！！」と記し、キャップを深くかぶりメガネをかけた姿で、自身がCMに出演している「華よい」の渋谷駅の広告とともに写ったセルフショットを公開。「明日までらしいです！」と広告の期限も伝えている。
この投稿に、ファンからは「見に行って撮影してるの可愛すぎ」「普通に写真撮っててびっくり」「オーラ隠しきれてない」「広告も本物も美しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元乃木坂センター、渋谷での「可愛すぎ」と話題のショット
◆山下美月、渋谷駅でのプライベートショット公開
山下は「仕事の合間に渋谷駅の華よい広告見てきた！！」と記し、キャップを深くかぶりメガネをかけた姿で、自身がCMに出演している「華よい」の渋谷駅の広告とともに写ったセルフショットを公開。「明日までらしいです！」と広告の期限も伝えている。
◆山下美月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「見に行って撮影してるの可愛すぎ」「普通に写真撮っててびっくり」「オーラ隠しきれてない」「広告も本物も美しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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