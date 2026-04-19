「とんでもねぇゴール」「日本代表に呼んで」岩田智輝がGKも動けない衝撃キャノン砲! 今季3点目を記録
バーミンガムの元日本代表MF岩田智輝が18日、敵地で行われたEFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第43節ハル・シティ戦(△1-1)で今季3ゴール目を挙げた。
先発フル出場した岩田は0-1で迎えた後半32分、ペナルティエリア手前中央でこぼれ球を拾い、右足でアウトにかけたシュート。GKも見送るしかない強烈な弾道でゴール右上に突き刺さり、チームを救う今季3点目となった。
このゴールシーンを投稿したDAZN公式X(@DAZN_JPN)に対し、ファンから「素晴らしい」「あの振り抜き方えぐい GK動けないのも納得の一撃だった」「ゴラッソ製造機」「智輝くんらしい」「がんちゃんが決め時はとんでもねぇゴールばっかりだね」「岩田智輝を日本代表に呼んでよ」などの声が届いている。
ハル・シティではベンチスタートのMF平河悠が後半38分に途中出場。バーミンガムのFW古橋亨梧とMF藤本寛也はベンチ外だった。
先発フル出場した岩田は0-1で迎えた後半32分、ペナルティエリア手前中央でこぼれ球を拾い、右足でアウトにかけたシュート。GKも見送るしかない強烈な弾道でゴール右上に突き刺さり、チームを救う今季3点目となった。
ハル・シティではベンチスタートのMF平河悠が後半38分に途中出場。バーミンガムのFW古橋亨梧とMF藤本寛也はベンチ外だった。
目の覚めるゴラッソ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 18, 2026
岩田智輝がこぼれ球を振り抜いた
GKが一歩も動けないライジングショット⚡️
EFLチャンピオンシップ第43節
ハル・シティ×バーミンガム
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