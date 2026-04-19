　バーミンガムの元日本代表MF岩田智輝が18日、敵地で行われたEFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第43節ハル・シティ戦(△1-1)で今季3ゴール目を挙げた。

　先発フル出場した岩田は0-1で迎えた後半32分、ペナルティエリア手前中央でこぼれ球を拾い、右足でアウトにかけたシュート。GKも見送るしかない強烈な弾道でゴール右上に突き刺さり、チームを救う今季3点目となった。

　このゴールシーンを投稿したDAZN公式X(@DAZN_JPN)に対し、ファンから「素晴らしい」「あの振り抜き方えぐい GK動けないのも納得の一撃だった」「ゴラッソ製造機」「智輝くんらしい」「がんちゃんが決め時はとんでもねぇゴールばっかりだね」「岩田智輝を日本代表に呼んでよ」などの声が届いている。

　ハル・シティではベンチスタートのMF平河悠が後半38分に途中出場。バーミンガムのFW古橋亨梧とMF藤本寛也はベンチ外だった。