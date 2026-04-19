熊本vs鳥栖 スタメン発表
[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](えがおS)
※15:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 7 藤井皓也
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 4 薬師田澪
DF 26 戸田峻平
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
FW 10 鹿取勇斗
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 23 北島郁哉
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 43 芳野凱斗
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
※15:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 7 藤井皓也
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 4 薬師田澪
DF 26 戸田峻平
MF 15 三島頌平
FW 10 鹿取勇斗
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 23 北島郁哉
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 43 芳野凱斗
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄