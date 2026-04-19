[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](えがおS)

※15:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 5 小林慶太

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 25 那須健一

MF 27 根岸恵汰

MF 39 青木俊輔

MF 41 大本祐槻

FW 7 藤井皓也

FW 11 ベ・ジョンミン

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 4 薬師田澪

DF 26 戸田峻平

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

FW 10 鹿取勇斗

FW 14 石原央羅

FW 18 半代将都

監督

片野坂知宏

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 松原颯汰

DF 4 今津佑太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 33 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 6 櫻井辰徳

MF 7 坂本亘基

MF 16 西澤健太

MF 18 玄理吾

MF 22 弓場堅真

FW 19 鈴木大馳

控え

GK 1 泉森涼太

DF 3 神山京右

DF 23 北島郁哉

DF 26 安藤寿岐

DF 76 磯谷駿

MF 20 豊田歩

MF 29 田中雄大

MF 43 芳野凱斗

FW 15 酒井宣福

監督

小菊昭雄