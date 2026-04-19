鳥取vs宮崎 スタメン発表
[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](Axis)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 10 三木直土
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
MF 34 鄭翔英
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 14 河村匠
MF 7 小澤秀充
MF 8 東條敦輝
MF 16 田制裕作
MF 27 本保奏希
MF 42 金浦真樹
FW 9 篠田大輝
FW 35 長谷川夢叶
監督
林健太郎
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 10 三木直土
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
MF 34 鄭翔英
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 14 河村匠
MF 8 東條敦輝
MF 16 田制裕作
MF 27 本保奏希
MF 42 金浦真樹
FW 9 篠田大輝
FW 35 長谷川夢叶
監督
林健太郎
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司