秋田vs横浜FC スタメン発表
[4.19 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
DF 32 長谷川巧
MF 5 長井一真
MF 10 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 8 梅田魁人
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 4 岡野洵
DF 71 畑橋拓輝
MF 14 大石竜平
FW 9 中村亮太
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 20 村田透馬
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 48 新保海鈴
MF 78 岩崎亮佑
FW 10 ジョアン・パウロ
控え
GK 42 石井僚
DF 5 細井響
DF 24 秦樹
MF 13 窪田稜
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 ルキアン
FW 18 森海渡
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
DF 32 長谷川巧
MF 5 長井一真
MF 10 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 8 梅田魁人
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 4 岡野洵
MF 14 大石竜平
FW 9 中村亮太
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 20 村田透馬
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 48 新保海鈴
MF 78 岩崎亮佑
FW 10 ジョアン・パウロ
控え
GK 42 石井僚
DF 5 細井響
DF 24 秦樹
MF 13 窪田稜
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 ルキアン
FW 18 森海渡
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔