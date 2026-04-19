[4.19 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:田中玲匡

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 3 飯泉涼矢

DF 17 野々村鷹人

DF 22 高橋秀典

DF 32 長谷川巧

MF 5 長井一真

MF 10 佐藤大樹

MF 66 土井紅貴

MF 77 中野嘉大

FW 8 梅田魁人

FW 11 佐川洸介

控え

GK 23 矢田貝壮貴

GK 47 堀内智葵

DF 4 岡野洵

DF 71 畑橋拓輝

MF 14 大石竜平

FW 9 中村亮太

FW 18 半田航也

FW 34 鈴木翔大

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 16 伊藤槙人

DF 19 杉田隼

DF 22 岩武克弥

MF 7 山田康太

MF 20 村田透馬

MF 26 横山暁之

MF 35 宇田光史朗

MF 48 新保海鈴

MF 78 岩崎亮佑

FW 10 ジョアン・パウロ

控え

GK 42 石井僚

DF 5 細井響

DF 24 秦樹

MF 13 窪田稜

MF 28 熊倉弘貴

MF 39 遠藤貴成

FW 9 ルキアン

FW 18 森海渡

FW 90 アダイウトン

監督

須藤大輔