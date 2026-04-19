[4.19 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-AÂè11Àá](¥«¥ó¥»¥­)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:À¶¿å½¤Ê¿

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆÊÌÚSC]

ÀèÈ¯

GK 71 Ãö±ÛÍ¥°Ô

DF 5 Ìø°é¿ò

DF 24 ÅÄÃ¼Î°À»

DF 88 ÆâÅÄ¹ÒÊ¿

MF 6 °¤Éô³¤ÅÍ

MF 13 ÂçÁ¾º¬¹­ÂÁ

MF 15 ÄéÍÛµ±

MF 17 ¿ù¿¹¹Íµ¯

MF 27 ±Ê°æÂç»Î

MF 47 µÈÌîÍÛæÆ

FW 77 À¾ÌîÂÀÍÛ

¹µ¤¨

GK 21 Ý¯ÄíÎ©¼ù

DF 26 ÅÄÈªÃÎµ¯

DF 37 ÌÚî·Í¥¿Í

MF 39 ²°µ¹ÏÂ¿¿

MF 40 ¿©ÌîÁÔËá

FW 9 ¶áÆ£·Ä°ì

FW 19 ¾±»ÊÏ¯

FW 29 ÌðÌîµ®¾Ï

FW 80 ¥ª¥¿¥Ü¡¼¡¦¥±¥Í¥¹

´ÆÆÄ

ÊÆ»³ÆÆ»Ö

[SCÁêÌÏ¸¶]

ÀèÈ¯

GK 21 ¶âû¦¹À

DF 2 ÌÊ°ú¹¯

DF 3 ¥Ô¥È¥ê¥Ã¥¯

DF 13 ¾ïÅÄ¹î¿Í

DF 19 ²­ÅÄ¶õ

MF 4 ÅçÀî½ÓÏº

MF 7 Ãª¶¶¶Æ»Î

MF 10 Ãæ»³Î¦

MF 17 ÃÝÆâ¿ò¿Í

MF 24 ¿ùËÜÏ¡

FW 9 º´¡¹ÌÚ²÷

¹µ¤¨

GK 22 ¿ùËÜÂçÃÏ

DF 16 ¹âÌîÎË

DF 18 »°µ´³¤

DF 37 »³ÆâÎÖÂÀÏº

MF 6 ÆÁ±ÊÍµÂç

MF 8 ¿À¸Í¹¯Êå

MF 15 Á°ÅÄÂÙÎÉ

MF 20 ÀîÈªÍ¥æÆ

MF 23 ÅÄº¿Í¦ºî

´ÆÆÄ

¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È