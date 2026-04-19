福島vs岐阜 スタメン発表
[4.19 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](とうスタ)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 14 中村翼
MF 26 田中慶汰
MF 30 狩野海晟
FW 8 岡田優希
FW 11 三浦知良
FW 19 藤田仁朗
控え
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 21 チェ・ドヒョン
DF 77 千葉虎士
MF 7 芦部晃生
MF 20 泉彩稀
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 18 石井稜真
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 萩野滉大
DF 5 加藤慎太郎
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 21 横山智也
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 4 甲斐健太郎
DF 40 平瀬大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 14 中村翼
MF 26 田中慶汰
MF 30 狩野海晟
FW 8 岡田優希
FW 11 三浦知良
FW 19 藤田仁朗
控え
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 21 チェ・ドヒョン
MF 7 芦部晃生
MF 20 泉彩稀
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 18 石井稜真
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 萩野滉大
DF 5 加藤慎太郎
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 21 横山智也
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 4 甲斐健太郎
DF 40 平瀬大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆