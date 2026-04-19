[4.19 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](とうスタ)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 5 當麻颯

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

MF 14 中村翼

MF 26 田中慶汰

MF 30 狩野海晟

FW 8 岡田優希

FW 11 三浦知良

FW 19 藤田仁朗

控え

GK 78 チョン・ソンリョン

DF 21 チェ・ドヒョン

DF 77 千葉虎士

MF 7 芦部晃生

MF 20 泉彩稀

MF 32 永長鷹虎

MF 96 吉田陣平

FW 18 石井稜真

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 3 萩野滉大

DF 5 加藤慎太郎

DF 7 文仁柱

DF 27 羽田健人

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 10 北龍磨

MF 21 横山智也

FW 17 川本梨誉

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 4 甲斐健太郎

DF 40 平瀬大

MF 14 生地慶充

MF 19 松本歩夢

MF 85 箱崎達也

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 77 山谷侑士

監督

石丸清隆