プロダクション人力舎は19日までに公式サイトを更新。 お笑いトリオ「トンツカタン」が解散したことを報告した。

「プロダクション人力舎所属トンツカタンは、本日2026年4月18日のライブ出演を最後にトリオを解散しましたことをご報告いたします」と発表。「お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑は、今後人力舎にてそれぞれの活動を続ける予定です」と説明して、トリオメンバー全員、事務所を退所しない方針であることを明かした。

「これまでトンツカタンに多大なるご声援とたくさんの愛をお届けいただきました皆様、関係者各位には心より感謝申し上げます」と感謝。「今後も3人の活動を見守りいただき、変わらぬ応援をいただけますと幸いでございます」とした。

トリオは先月24日、YouTubeチャンネルで解散を発表。今月18日にラストライブを開催した。

トンツカタンは、ボケ担当のお抹茶、櫻田佑、ツッコミの森本晋太郎によるトリオ。3人ともプロダクション人力舎が運営する養成所の同期で、2012年に結成した。2016年には第7回お笑いハーベスト大賞で優勝を果たした。

M-1グランプリは21年、23、24年の準々決勝が最高。キングオブコントでは、2016年に準決勝進出を果たした。また、今月21日に行われたピン芸日本一決定戦「R-1グランプリ2026」では、お抹茶が決勝に進出していた。