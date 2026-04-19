シモリュウ前田龍二、まさか“ご報告” ファンは全面支援「立派な決断」「背中押します」
お笑いコンビ・シモリュウ（シモタ、前田龍二）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「龍二から皆様にご報告！？一体何を伝えるのか…」という動画を公開した。
【動画】シモリュウ前田龍二の“ご報告” ファンは全面支援「立派な決断」
シモタは「何個かあるけど、デカい柱がある。もう言う？今まで、ちょけてやってきましたけど、ついに報告か。自分だけの報告か？2人で育んでよ。言わんでもエエよ。ふわふわしている状態が1番楽しい」と意味深に語り、龍二は「なんやと思っているん？違います。そんなに大きいことじゃない」と苦笑いでツッコミを入れた。
すったもんだありながら、いざ報告することに。龍二は「私、前田龍二、AGA治療始めました」と伝え、シモタは「情けない。『ちょっと話あるからYouTubeで言うわ』って。なんですか？」とボヤく。AGA治療で薄毛対策するそう。龍二は「ドライヤーしても何かヘタる。前の感じと違うと思っていた。先輩のkento fukayaさんに相談したら『それ、めっちゃAGAの始まりやで』と（ダブルヒガシの）大東（翔生）にも相談したら『それ、AGAの始まりやで』と言われた」と明かし、無料相談に行ったところ細い毛が混じっており「AGAが始まっています」と診断を受けたそう。「ゴリゴリに進行していた分けじゃないんですけど、髪の毛が細いし、抜け毛もあると思っていた。『治療できますよ』と言われたから『よろしくお願いします』と。なので私の髪を引っ張るのはやめてください」と呼びかけた。納得のいかないシモタは「どこかで何かがつながる」と熱愛を最後まで疑っていた。
コメント欄では「誤ったネタバレくらうところやったw」「龍二の幸せのために背中押しますよ」「視聴者の中でも年齢近い人はいろいろ考えてる人もおると思うけど、立派な決断だと思う この先も応援してます！」とファンが書いていた。
【動画】シモリュウ前田龍二の“ご報告” ファンは全面支援「立派な決断」
シモタは「何個かあるけど、デカい柱がある。もう言う？今まで、ちょけてやってきましたけど、ついに報告か。自分だけの報告か？2人で育んでよ。言わんでもエエよ。ふわふわしている状態が1番楽しい」と意味深に語り、龍二は「なんやと思っているん？違います。そんなに大きいことじゃない」と苦笑いでツッコミを入れた。
コメント欄では「誤ったネタバレくらうところやったw」「龍二の幸せのために背中押しますよ」「視聴者の中でも年齢近い人はいろいろ考えてる人もおると思うけど、立派な決断だと思う この先も応援してます！」とファンが書いていた。