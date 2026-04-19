ベイマックスの賑やかなアートが楽しい！ベルメゾン ディズニー「プリントタオル」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、キュートな「ベイマックス」のアートに癒やされる「プリントタオル」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「プリントタオル」ベイマックス
© Disney
価格：各1,690円（税込）
サイズ：約34×110cm
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ベイマックス」デザインのプリントタオル。
持ち運びにも便利な、通常のフェイスタオルよりも少し長めの約34×110cmサイズです。
柔らかな肌触りで、スポーツ時やキッチン、洗面所などマルチに使えます。
デザインは「ベージュマルチ」と「ピンクマルチ」の2柄展開です。
ベージュマルチ
© Disney
シックな色合いの「ベージュマルチ」のプリントタオル。
様々なタッチのロゴがインパクトたっぷり☆
© Disney
お団子や風船を持ったり、帽子をかぶったり「ベイマックス」のお茶目な姿にも注目です。
ピンクマルチ
© Disney
ポップでカラフルな「ピンクマルチ」のプリントタオル。
アートは縦向きにデザインされています。
© Disney
「サンフランソーキョー」の街並みや、愛らしさ満点な「ベイマックス」の姿がぎっしりと描かれ、一面とっても賑やか！
© Disney
プリントタオルには柔らかな肌ざわりが楽しめる綿100％素材が使用されています。
デイリー使いに重宝する、ディズニー雑貨。
キュートな「ベイマックス」のアートに癒やされる「プリントタオル」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
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