ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、キュートな「ベイマックス」のアートに癒やされる「プリントタオル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「プリントタオル」ベイマックス

© Disney

価格：各1,690円（税込）

サイズ：約34×110cm

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインのプリントタオル。

持ち運びにも便利な、通常のフェイスタオルよりも少し長めの約34×110cmサイズです。

柔らかな肌触りで、スポーツ時やキッチン、洗面所などマルチに使えます。

デザインは「ベージュマルチ」と「ピンクマルチ」の2柄展開です。

ベージュマルチ

© Disney

シックな色合いの「ベージュマルチ」のプリントタオル。

様々なタッチのロゴがインパクトたっぷり☆

© Disney

お団子や風船を持ったり、帽子をかぶったり「ベイマックス」のお茶目な姿にも注目です。

ピンクマルチ

© Disney

ポップでカラフルな「ピンクマルチ」のプリントタオル。

アートは縦向きにデザインされています。

© Disney

「サンフランソーキョー」の街並みや、愛らしさ満点な「ベイマックス」の姿がぎっしりと描かれ、一面とっても賑やか！

© Disney

プリントタオルには柔らかな肌ざわりが楽しめる綿100％素材が使用されています。

デイリー使いに重宝する、ディズニー雑貨。

キュートな「ベイマックス」のアートに癒やされる「プリントタオル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベイマックスの賑やかなアートが楽しい！ベルメゾン ディズニー「プリントタオル」 appeared first on Dtimes.