こう見えて実はハイスぺ！「実家用にも即買い足し！」ありがたい100均ステッカー

今回ご紹介するのは、ダイソーの手芸グッズ売り場で見つけた安全対策グッズ。暗い場所で光に反射するラベルで、水に強いので洗ったり、雨に濡れるアイテムにも貼ることができるんです！おしゃれなカラーで見た目も妥協できないという方におすすめ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：反射ラベル（パステル・オーロラ系）

価格：￥110（税込）

セット内容：大2枚・中2枚・小4枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4560375060475

可愛いカラーで安全対策！ダイソーで見つけた『反射ラベル』

安全対策はしたいけど、デザインがちょっと…。ファッション性も損なわずに、安全対策ができたらうれしいですよね！

そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『反射ラベル（パステル・オーロラ系）』。手芸グッズ売り場で、110円（税込）で販売されていました。

パステル・オーロラ系のキラキラとした可愛いカラーで、売り場にはこのほかにもイエローとピンクが並んでいました。

セット内容は大2枚・中2枚・小4枚。プラスチック製品やビニール製品、金属製品、シューズ、バッグ、自転車、長靴、傘、ペットのリードなどに使用でき、貼る場所に合ったサイズをチョイス可能です。

貼り方はシンプル。接着面のホコリや水分をふき取り、空気が入らないようしっかりと貼ります。あとは24時間以上置くと定着し、かなり強力に接着します。

ただ、粘着力がかなり強いからか、台紙からはがすときにぐちゃぐちゃになりやすいので、ゆっくり慎重に剥がす必要があります。

しっかり反射して安心！水に強いスグレモノ

時間が経ってもはがれにくく、しかも洗える水に強いタイプ。そのため雨に濡れる傘や長靴にも使用できます。

長方形で幅が狭いので、ちょっとした場所に貼れるのがうれしいですね！反射材にはガラスビーズが使われていて、暗い場所でライトを当てるとパキッと強力に発光します。

日中は貼るものと色を合わせれば目立ちにくく、見えてもオーロラ系のカラーでおしゃれなので、安全対策はしたいけど見た目も妥協できない！という方におすすめのアイテムです。

今回はダイソーで購入した『反射ラベル（パステル・オーロラ系）』をご紹介しました。シンプルに見えて使い勝手のいい安全対策アイテム。

110円（税込）と取り入れやすいので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。