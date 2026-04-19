「扱いやすくて手入れもしやすいって神かよ」ポーチに常備したい100均便利グッズ

出先でメイク直しをするたびに汚れる指…。コスメを直接指で触りすぎるのも、衛生面が気になりますよね。そこでおすすめしたいのが、ダイソーのシリコーンメイクブラシ。なんと持ち運べるコンパクトなセットが売られているんです。4本入りでケースには鏡付き。扱いやすく、お手入れもラクラクですよ。早速ご紹介します。

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商品情報

商品名：シリコーンメイクブラシセット

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480716060

これは手放せなくなる！ダイソーで見つけた『シリコーンメイクブラシセット』

ダイソーの美容グッズ売り場で気になるアイテムを発見！その名も『シリコーンメイクブラシセット』です。

手のひらサイズのアイテムで、お値段は220円（税込）。

開くと大きな鏡と、メイクブラシが4本出てきました！出先でメイク直しにサッと使ったり、旅行時に持っていくのにぴったりです。

出先で指を汚さずにメイク直しができる！

メイクブラシは4本ですが、種類としては2種類。線を引くのに使えそうな斜めカットのタイプと、アイシャドウチップのような形をしたタイプがセットになっています。

実際に使ってみるとパウダータイプのコスメはもちろん…。

リップや練りタイプのアイブロウでもしっかりと活躍してくれました。指を汚さずにメイク直しができるのはうれしいですね！

シリコーンチップはあまり発色がいいイメージはありませんでしたが、重ねることでキレイに発色してくれました。

使用後はティッシュで拭いたり、水洗いするだけであっという間にキレイになります。通常のブラシタイプは洗ってから乾くまで時間がかかるため、衛生管理が大変ですが、これならお手軽です！

今回はダイソーで購入した『シリコーンメイクブラシセット』をご紹介しました。欲を言えば2種類×2本ではなく、大小や形状が違えばもっとメイクの幅が広がったかもという印象。

ただ面を使うか、先端を使うかで調整ができるので、ある程度の使い分けが可能です。コンパクトで持ち運びしやすく、お手入れも水洗いするだけと簡単なので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。