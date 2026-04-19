アパグループは、公式予約「アパ直」で「ゴールデンウイーク特集」を4月26日から5月10日まで実施する。

期間中、アパ直からの予約で、1名利用に55ポイント、2名以上の利用に110ポイントを宿泊充当専用ポイントとして付与する。4月26日から5月1日までと5月5日から10日までは、付与ポイントを2倍にする。

割引クーポンを配布し、2泊以上の予約で500円引きと、2泊以上で各宿泊日が10,000円以上の予約で1,000円引きの2種類を用意する。いずれも5月2日と3日の宿泊は対象外とし、枚数上限に達し次第終了する。

特典付きの「アパスペシャルプラン」も販売し、1泊ごとに次回予約に使える宿泊充当専用の2,000ポイントまたは1,000ポイントを付与するほか、正午までのレイトチェックアウトなどのホテル別特典を付ける。宿泊充当専用ポイントは次回以降の予約割引に限り、1泊1室あたり1,000ポイントまで利用できる。航空券付き宿泊予約は対象外。

対象施設はアパホテル全軒で、アパリゾート佳水郷、海外、アパ直参画ホテル、イシン・ホテルズ・グループ、コーストホテルズは対象外となる。