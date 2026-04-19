美人クリエイター、美脚際立つミニ丈ディズニーコーデ公開「頭身バランスが神」「ビジュ最高」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】クリエイターのおさきが4月16日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのショットを公開し、話題となっている。
【写真】人気クリエイター「スタイル抜群」色白美脚スラリのミニ丈私服
おさきは「この時期のディズニーだいすき」とつづり、写真を複数枚投稿。「ピン初めてつけたけどちょーー可愛かった」と、スパンコールがついた耳のピンを頭につけ、ドット柄のトップスにショート丈のボトムス、白のルーズソックスとスニーカーというコーディネートで腰にデニムジャケットを巻き、スラリと伸びた脚を見せている。
この投稿には「可愛すぎる」「ビジュ最高」「耳のピン似合ってる」「美脚すぎ」「スタイル抜群」「頭身バランスが神」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気クリエイター「スタイル抜群」色白美脚スラリのミニ丈私服
◆おさき、美脚際立つディズニーコーデ披露
おさきは「この時期のディズニーだいすき」とつづり、写真を複数枚投稿。「ピン初めてつけたけどちょーー可愛かった」と、スパンコールがついた耳のピンを頭につけ、ドット柄のトップスにショート丈のボトムス、白のルーズソックスとスニーカーというコーディネートで腰にデニムジャケットを巻き、スラリと伸びた脚を見せている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「ビジュ最高」「耳のピン似合ってる」「美脚すぎ」「スタイル抜群」「頭身バランスが神」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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