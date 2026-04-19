本田響矢、ノースリーブで逞しい筋肉披露 オフショットに「格好良すぎて震える」「腕まわりが最高」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の本田響矢のマネージャー公式Instagramが、4月17日に更新された。ノースリーブの黒Tシャツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳イケメン俳優「色気が凄まじい」と話題の肉体美姿
投稿では「美ST 2026年6月号特別版 本日発売です！ぜひご覧ください」とつづり、本田が表紙を飾る4月17日発売の雑誌「美ST」（光文社）6月号特別版の発売を報告。あわせて黒のノースリーブトップス姿のオフショットを公開した。鍛え上げられた腕の筋肉が際立ち、金髪でクールな表情を見せるショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「逞しい腕の筋肉が格好良すぎて震える」「金髪に黒のトップスが似合いすぎ」「神画像ありがとう」「腕まわりが最高」「色気が凄まじい」「眼福」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆本田響矢、逞しい腕の筋肉が際立つオフショット披露
投稿では「美ST 2026年6月号特別版 本日発売です！ぜひご覧ください」とつづり、本田が表紙を飾る4月17日発売の雑誌「美ST」（光文社）6月号特別版の発売を報告。あわせて黒のノースリーブトップス姿のオフショットを公開した。鍛え上げられた腕の筋肉が際立ち、金髪でクールな表情を見せるショットとなっている。
◆本田響矢の雑誌オフショットに反響
この投稿に、ファンからは「逞しい腕の筋肉が格好良すぎて震える」「金髪に黒のトップスが似合いすぎ」「神画像ありがとう」「腕まわりが最高」「色気が凄まじい」「眼福」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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