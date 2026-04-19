「今日好き」雨宮未苺（みるき）「いつの間にか見た目真逆」姉妹でのダンス動画公開「系統違う可愛さ」「ギャル最高」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が4月19日までに、自身のInstagramを更新。姉の雨宮由乙花とのダンス動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「2人とも可愛さレベチ」系統違う美人姉との2ショット
未苺は「いつの間にか見た目真逆」とつづり、動画を公開。白のトップスに黒のショートパンツ、金髪のロングヘアでギャルメイクの未苺と、髪の毛を後ろで一つにまとめ、黒のベアトップに白シャツ、ショートパンツを合わせ、白肌メイクの由乙花が音楽に合わせて踊る様子を公開している。
この投稿には「2人とも可愛さレベチ」「ギャル最高」「ずっと推し」「ギャル似合ってる」「系統違う可愛さ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。未苺は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。由乙花も6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美女「2人とも可愛さレベチ」系統違う美人姉との2ショット
◆雨宮未苺、姉・雨宮由乙花とのダンス動画公開
未苺は「いつの間にか見た目真逆」とつづり、動画を公開。白のトップスに黒のショートパンツ、金髪のロングヘアでギャルメイクの未苺と、髪の毛を後ろで一つにまとめ、黒のベアトップに白シャツ、ショートパンツを合わせ、白肌メイクの由乙花が音楽に合わせて踊る様子を公開している。
◆雨宮未苺の投稿に反響
この投稿には「2人とも可愛さレベチ」「ギャル最高」「ずっと推し」「ギャル似合ってる」「系統違う可愛さ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。未苺は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。由乙花も6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】